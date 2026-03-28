【直撃インタビュー】【最初から読む】佐々木麟太郎の去就はどうなる？ソフトB城島健司CBO直撃（1）「ポスティングをやらないとは言ってない」城島健司（ソフトバンク／チーフベースボールオフィサー／49歳）ソフトバンクのチーム運営を担う城島健司CBOの独占インタビュー最終回は、定評のある育成の考え方、伝統である王貞治球団会長の「王イズム」をどう受け継ぐのか、について。◇◇◇──昨秋のドラフトで、