【スージー鈴木のゼロからぜんぶ聴くビートルズ】#19日本発売盤『ウィズ・ザ・ビートルズ』LPの「太帯」を愛でるアルバム『ウィズ・ザ・ビートルズ』（1963年11月22日）?◇◇◇■『アイ・ウォナ・ビー・ユア・マン』かつて「彼氏になりたい」という邦題が付いていた。天下のローリング・ストーンズとの競作で、世に出たのはストーンズ版のほうが先。なのでビートルズ版は、厳密に言えばセルフカバーということ