記事ポイントNY在住20年超の日本人ラッパーOmen44による先行シングル現大統領のスピーチとキング牧師の演説を対比させた大胆な構成移民の視点からアメリカ社会のリアルを描き出す内容 ニューヨークを拠点に20年以上活動する日本人ラッパーOmen44が、アメリカ社会に切り込むニューシングルを発表しています。移民アーティストならではの視点で、混沌とする現在のアメリカ情勢のリアルを描き出す一曲です。 Omen44「Da Gam