記事ポイントCeO2（酸化セリウム）配合でDPFの詰まりや燃費悪化を抑制する燃料添加剤燃料タンクに入れるだけで使用でき、専門的な作業や設備投資が不要自社検証で約10％の燃費改善効果を確認済み エンジンオイルの開発・販売を手がけるザーレン・コーポレーションから、物流「2024年問題」に対応した燃料添加剤「スラッジバスターズ」が登場します。ガソリン用とディーゼル用の2タイプが展開され、2026年4月1日よりAmazonで発