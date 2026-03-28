記事ポイントコムテックスが「2025年度Kizuku利用会社MVP賞」を発表し、2社が受賞ファーストホームは電話件数を1日50件から10件未満へ削減別川製作所は自社基幹システムとのAPI連携で受発注業務を一元管理 建設業界のDX推進を支援するコムテックスが、施工管理アプリ「Kizuku／キズク」の優れた活用企業を表彰する「2025年度Kizuku利用会社MVP賞」を発表しています。今年度は2社が受賞しており、現場の効率化を実践した取り組