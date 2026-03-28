慶尚北道鬱陵郡（ウルルングン）の独島（ドクト、日本名・竹島）近隣の海上で操業中だった漁船から船員が海に転落し、韓日両国が捜索に入った。東海海洋警察署などによると、27日午前11時15分ごろ、慶尚北道鬱陵郡鬱陵邑の独島から北東側に約194キロ離れた海上で操業中だった漁船でインドネシア国籍の船員Aさん（20代）が海に転落した。通報を受けた東海（トンヘ）海警は5000トンの大型艦艇と東海漁業管理団所属のムグンファ39号な