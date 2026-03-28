記事ポイント日本児童養護施設財団が2026年4月1日付で楽天未来のつばさを吸収合併返済不要の奨学金事業を承継し、施設出身の若者への進学支援を拡充全国約610か所・約2.5万人の子どもたちの教育機会格差の解消を目指す 日本児童養護施設財団が、楽天未来のつばさの奨学金事業を承継します。内閣府の承認を受けた吸収合併により、児童養護施設出身の若者への進学支援体制がさらに強化されます。 日本児童養護施設財団「楽