ルビオ米国務長官が27日（現地時間）、米国の対イラン軍事作戦が数週間内に終了すると明らかにした。ロイター通信によると、ルビオ長官はこの日、仏パリ近郊で主要7カ国（G7）外相と会議を終えた後、記者らにイラン戦争の終結時期について「数カ月でなく数週以内」と話した。ルビオ長官はイランがホルムズ海峡の通行料徴収体系を導入する場合「これは不法であるうえ容認できないことであり、世界に危険なことだ」と指摘した。続い