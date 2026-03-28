◇ア・リーグブルージェイズ ― アスレチックス（2026年3月27日トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が27日（日本時間28日）の本拠地アスレチックス戦で先発出場。第1打席には巨人時代からの登場曲・サザンオールスターズ「希望の轍」が流れるとネット裏ファンはスタンディングオベージョンで歓迎した。巨人で4番打者を務め、3度の本塁打王、2度の打点王に輝いた岡本は昨オフ、ポスティングシステムを使って