【グラスゴー（英）＝細田一歩】サッカー日本代表の森保監督は２７日、アウェーで２８日（日本時間２９日）に行われるスコットランドとの国際親善試合に向けた記者会見に臨んだ。ワールドカップ（Ｗ杯）出場チームとの一戦に「勝利を目指してベストを尽くし、全体の経験値を上げたい」と意気込みを語った。スコットランドは、攻守に屈強なフィジカルを生かしたプレーが特徴。「Ｗ杯基準で自分たちの現在地が分かる」と収穫を期