3月13日から5月31日までラストコンサートツアーを開催中の嵐。映画『ジョゼと虎と魚たち』（2003年）、『のぼうの城』（2012年）などの代表作で知られる犬童一心監督は、嵐5人のメンバーが勢ぞろいした映画『黄色い涙』（2007年）を手掛けた。その犬童氏が『週刊文春』のインタビューで、メンバーの知られざる素顔を明かした。【画像】ついに活動終了を迎える嵐のメンバー5人◇今から20年ほど前、嵐のマネジメントに深く関わっ