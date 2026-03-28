お笑いコンビ、スピードワゴンの小沢一敬（52）が28日、23年12月22日以来、2年3カ月ぶりにXを更新。「ラママでスピードワゴン二人で漫才やらせてもらいました。ありがとうございました。今後も漫才やっていきたいです。よろしくお願いします」と、芸能活動再開を改めて報告した。小沢は、23年12月に「週刊文春」が報じたダウンタウン松本人志（62）の一連の報道で、松本とともに行動していたなどと報じられた。24年1月13日から活動