アメリカのウォールストリート・ジャーナルは、27日にサウジアラビアのプリンス・スルタン空軍基地にイランのミサイルが着弾したと報じました。アメリカとサウジアラビアの当局者によると、アメリカ軍の兵士10人が負傷し、うち2人が重傷だということです。また、この攻撃により、アメリカ軍の複数の空中給油機も損傷したということです。