講談家の神田伯山（42）が28日、自身のXを更新。何度言っても減らない講談中のスマホ着信音について、苦言を呈した。伯山は講談中のスマホ鳴動被害を自身のX、TBSラジオ「問わず語りの神田伯山」（金曜午後9時半）で何度も訴えてきた。今回、読売新聞の「公演中の着信音どう規制？講談師・神田伯山さん『自分が悪者役になって、鳴らさないでと言い続けないと』」との見出しがついた記事を自ら引用。「あれだけ注意しても鳴らすの