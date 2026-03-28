オランダ代表は現地３月27日、国際親善試合で北中米ワールドカップ欧州予選６戦全勝の強豪ノルウェーと対戦した。立ち上がりは主導権を握ったオランダだったが、得点を奪えずにいると24分に先制点を献上。右サイドからアンドレアス・シェルデルップに突破を許し、鮮やかなコントロールショットを突き刺された。しかし35分にフィルジル・ファン・ダイクが豪快なヘッド弾で追いつくと、52分にはカウンターからティジャニ・ライ