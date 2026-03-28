国道191号長門市三隅上で27日午後8時15分から全面通行止めになっています。迂回ルートは萩・三隅道路（山陰道）の三隅ICから三見IC（無料区間）です。警察によりますと、萩方面に向かっていた軽自動車の運転者から「こぶし大の石が数個落ちてきた」と通報があったということです。この落石でけがをした人はいませんでした。国土交通省山口河川国道事務所によりますと、さらに落石の恐れがあるとして通行止めにしていて、解除