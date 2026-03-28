日常生活や社会のルール、あるいは理科の実験などで触れる言葉の「パーツ」に注目して、脳をリフレッシュさせるパズルを楽しんでみませんか？今回は、あらゆる物事の出発点となる考え方から、水の中に現れる小さな玉、そして法に則った正しい状態を指す言葉まで、3つのバリエーションを用意しました。共通する2文字は何か、イメージを広げて導き出してみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単