韓国のアイドルグループ・BLACKPINKのリサさんは3月27日、自身のInstagramを更新。クマのぬいぐるみに囲まれた29歳の誕生日ショットを公開しました。【写真】29歳になったリサ「I LOVE YOU」リサさんは「29」と添え、4枚の写真を投稿。白いクマのぬいぐるみに囲まれたショットです。眼鏡を掛けたスタイルで、もこもこのブーツを着用しています。3枚目では、かわいらしい笑顔を見せています。また美しい太もももあらわに。コメント