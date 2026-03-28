「ブルージェイズ−アスレチックス」（２７日、トロント）初回にブルージェイズのゲレーロＪｒ．がまさかの珍シーンを引き起こし、本拠地がどよめいた。カウント２ストライクからの３球目、９６マイルのフォーシームにスイングをかけたが、打球は一塁側へのファウルとなった。一方で手に持っていたバットは根元からボッキリと折れ、三塁側スタンドへ待った。折れたバットの先端はなんとバックネットに引っかかり、試合が中