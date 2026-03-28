秀吉はどうやって天下人としての地位を確立したのか。歴史学者の渡邊大門さんは「配下の大名を統制するために『羽柴』氏や『豊臣』姓を与えた。それに加えて、官位を活用して序列化を図った」という――。※本稿は、渡邊大門『清須会議 秀吉天下取りのスイッチはいつ入ったのか？』（朝日新書）の一部を再編集したものです。豊臣秀吉肖像（画像＝狩野光信／高台寺所蔵／CC-PD-Mark／Wikimedia Commons）■「羽柴」氏と「豊臣」姓の