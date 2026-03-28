「広島６−５中日」（２７日、マツダスタジアム）広島が延長十回２死一、二塁からドラフト３位・勝田成内野手（２２）の右前打でサヨナラ勝利を収めた。九回にはドラフト１位・平川蓮外野手（２１）が同点に追いつく２点打。開幕試合からいきなり新人２人の活躍に、デイリースポーツ評論家の安仁屋宗八氏は「彼らは並の新人ではない。精神力が本当に強い」と舌を巻いた。◇◇九回裏の攻撃が同点止まりとなり、延長に突入