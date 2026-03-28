「ドジャース８−２ダイヤモンドバックス」（２６日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平選手は第１打席で痛烈な右前打を放ち、開幕戦は４年連続で安打をマーク。２四死球を含む３出塁でチームの勝利に貢献したが、試合中に２度、米ファン反響のほっこりシーンがあった。初回ギャレンが投じたナックルカーブを痛烈に右前に運んだ大谷。打球速度１７９キロの強烈な一打にドジャースタジアムも沸いた。大谷は一塁に到達すると