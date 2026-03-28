ホームレスの人は、ただ「怠惰」だったせいでその境遇にあるのか。社会心理学者のデヴォン・プライスさんは「ホームレスの人は、家庭内暴力や虐待の被害者など、何かしらのトラウマを抱えているケースが多い。世間から『本人の努力が足りない』と蔑まれている人は、ほとんどの場合、他者からは見えない障壁や困難と懸命に闘っている」という――。※本稿は、デヴォン・プライス『なぜ休むことに罪悪感を覚えるのか』（ディスカヴァ