ローンが終わっているのに負担が重いのは、マンションがローン以外の固定費で動く資産だからです。貸すと家賃収入が入るメリットがありますが、空室や修繕、管理の手間が増えます。売ると手間は減りますが、売却益が出れば税金が発生します。安心を優先するなら、金額だけでなく、将来の手間とリスクを判断するのがよいでしょう。 貸す場合、空室と修繕のリスクは避けられない 賃貸にすれば家賃収入が見込め