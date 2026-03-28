タンス預金を生活費に充てている場合でも、「自分で貯めたお金であれば問題ないのでは」と考える人は少なくありません。一方で、税務上の扱いが気になる場面もあるでしょう。 もっとも、タンス預金は単に「自分のお金かどうか」だけで判断されるものではなく、その資金の性質や取得経緯によって取り扱いが異なります。 本記事では、タンス預金を生活費に回す場合の税務上の注意点について整理します。 タンス預