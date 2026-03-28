春の訪れとともに、鉄道旅の代名詞である「青春18きっぷ」の季節がやってきました。「3日間用」と「5日間用」が用意されており、利用日数に応じて柔軟に旅行計画を立てやすくなっています。 本記事では3月14日に実施された東日本旅客鉄道株式会社（JR東日本）による新運賃体系を踏まえ、東京駅からの損益分岐点がどこにあるのかを具体的に検証します。 2026年春季「青春18きっぷ」の購入は4月初旬で終了 青春18きっ