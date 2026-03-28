NHK大河「豊臣兄弟！」に信長（小栗旬）の配下となるも、のちに反旗を翻す松永久秀（竹中直人）が登場した。松永久秀は、なぜ信長に降伏せず「爆死」を選んだのか。古城探訪家の今泉慎一さんは「居城の信貴山城跡を歩けば、勝てるはずの籠城戦に敗れた久秀の無念さが見えてくる」という――。■久秀のものは信長のもの？第7回：信貴山城（奈良県平群町）戦国一の“曲者(くせもの)”といえば松永弾正こと松永久秀。「麒麟がくる」で