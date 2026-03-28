山梨学院のアルプスで奮闘した1人の女子団長部員「本当にやりがいがある」第98回選抜高校野球大会は27日、準々決勝が行われ、第2試合では山梨学院（山梨）が専大松戸（埼玉）に1-2で破れ、準決勝進出を逃した。そんな中、山梨学院の三塁側のアルプスで大声を張り上げ、奮闘する1人の応援女子生徒がいた。4月で新3年生になる藤巻好加（ふじまき・このか）さんは、1年生の時に前団長・遠山侑那（とおやま・ゆうな）さんの応援す