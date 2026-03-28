多様化が進むK-POP界。日本人アイドルが韓国語で歌うことも珍しくなくなってきた。その一方で、存在感を見せているのがタイ勢だ。【写真】谷間、パンツを見せているリサ3月27日、公共放送局のKBSで放送されていたドラマ『マリと変わったお父さんたち』（原題）が最終回を迎えた。そのラストを飾るOST（挿入歌）『By Your Side』を歌ったのは、アイディアという名の13歳のタイ人少女だった。デビュー前の新人が、計120話に及ぶ長編