◆米男子プロゴルフツアーヒューストン・オープン第２日（２７日、テキサス州メモリアルパーク・コース＝７４７５ヤード、パー７０）第２ラウンドが行われ、９３位で出た金谷拓実（ＳＯＭＰＯひまわり生命）は６バーディー、１ボギーの６５をマークし、通算４アンダーの３３位に浮上した。首位と９打差。１２４位から出た平田憲聖（エレコム）が３バーディー、２ボギーの６９で回り、通算４オーバーの１１６位で予選落ちし