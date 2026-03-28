米俳優のジェームズ・トールカンさんが２６日（日本時間２７日）に死去したことが分かった。故人の広報担当者が明らかにしたと米メディアが報じた。９４歳だった。報道によるとトールカンさんはニューヨーク州サラナックレイクの自宅で静かに息をひきとったという。死因などは明らかにされていない。１９３１年６月２０日生まれ、米ミシガン州出身のトールカンさんは映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー」（８５年）、同パ