◆フィギュアスケート▽世界選手権第３日（２７日、チェコ・プラハ）女子フリーが行われ、ミラノ・コルティナ五輪代表の千葉百音（木下グループ）が、フリー１５０・０２点。合計２２８・４７点でともに自己ベストを更新し、昨季を上回る銀メダルを獲得した。坂本花織（シスメックス）が優勝し、日本勢がワンツーフィニッシュを飾った。最終滑走の坂本の演技を見守った千葉は、先輩の現役ラストダンスに涙。自身も日本女子