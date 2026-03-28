◆米大リーグブルージェイズ―アスレチックス（２７日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が２７日（日本時間２８日）、メジャーデビュー戦となるアスレチックス戦に「７番・三塁」でスタメン出場した。注目の１打席目は空振り三振だった。両チーム無得点の２回２死で初打席へ。カウント２―２からメジャー通算７３勝右腕のセベリーノが投じた真ん中低めの直球をスイングしたが