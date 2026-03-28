◇フィギュアスケート世界選手権第3日（2026年3月27日チェコ・プラハ）女子フリーが行われ、ミラノ・コルティナ五輪4位の千葉百音（木下グループ）が150・02点をマークし、合計228・47点で2位となった。今大会はSP、フリー、合計点全てで自己ベストを更新した。「ロミオとジュリエット」に乗り、冒頭からジャンプを決めていった。キス＆クライで得点を確認すると涙を流し、最終滑走だった坂本の現役最後の演技を見届けると