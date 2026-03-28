アニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」最終回が26日深夜、TBS系で放送された。公式Xでは原作者・芥見下々による描き下ろしイラストが公開されると、ネット上で話題になっている。【画像】ブチギレ顔の乙骨たち3人！公開された『呪術廻戦』作者の描き下ろしイラスト前編の最終回は、その影響を受け、休眠中であった黒沐死が動き始める。一般人に襲い掛かる黒沐死と対峙する乙骨。そして、同じく四つ巴の一角である石流龍と