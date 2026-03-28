近年では、資産形成を目的に株式投資にチャレンジする人も増えています。しかし、巷にあふれる情報に翻弄され、やみくもに売り買いを繰り返しては、思ったような成果は出せません。株式投資の目的を明らかにし、それに適した方法を選ぶことが重要なのです。経済評論家の塚崎公義氏が解説します。株式の短期投資＝株価の変化に賭ける「バクチ」株式投資には長期と短期があります。単に時間的な違いだけではなく、何を狙って投資をす