スピード感あふれる展開と、嘘と真実が入り乱れ先が読めないストーリーが反響を呼んでいる日曜劇場『リブート』。【写真】最終回で再登場するのはこの人TBSは3月29日の最終回で登場する3人のキャストを発表しました。『リブート』は妻殺しの疑いをかけられたパティシエ・早瀬陸（松山ケンイチ）が、自らの潔白を証明し真犯人を見つけようと、警視庁の悪徳刑事・儀堂（鈴木亮平）の顔に変えて生きる（リブート）する物語です。謎の