福岡管区気象台は28日午前4時、防災コメントを発表した。＜防災事項＞30日は前線が華中から九州付近へのびだし、この前線上に発生した低気圧が31日にかけて九州北部地方を通過する見込み。このため、福岡県では、まとまった降水となり、注意報級の降水となる可能性があるので、今後の情報に留意。