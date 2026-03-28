＜アクサレディス宮崎初日◇27日◇UMKカントリークラブ（宮崎県）◇6539ヤード・パー72＞出だしの1番パー5。80ヤードから58度ウェッジで奥3メートルにつけた山内日菜子は、これを沈めてバーディ発進を決めた。「朝からバーディを獲れたのは声援のおかげです」。地元ファンの歓声と拍手を全身に受け、6バーディ・1ボギーの「67」をマーク。首位と2打差の3位につけた。【写真】まさかの大胆イメチェン山内日菜子の新ヘア3年前の