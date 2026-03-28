B'zが27日、公式Xを更新。松本孝弘の誕生日ショットを公開し、反響が寄せられている。【写真】「豪華すぎ」松本孝弘の誕生日ショットが反響を呼んだB'zの投稿投稿では「Happy Birthday TAK!!」と、65歳になった松本を祝福。写真では、稲葉浩志らが松本を囲むオフショットを公開した。稲葉は表情豊かに、松本を指さし、松本もケーキを前に頬を緩めている。コメント欄では「豪華すぎ」「稲葉さんの表情の『頑張り』が全て」な