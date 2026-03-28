手段はおまかせ！お金持ちになる手段を「この方法しかない」と限定してはいけない理由 お金持ちになる「手段」を限定してない？ お金持ちになる「手段」より、お金持ちになった「結果」を考える さて、お金持ちになる心の準備はバッチリできましたね！ では、どうやってお金持ちになりましょうか。 宝くじを当てて大金持ちに？ 会社で昇進して給料アップ？ 副業を始めて収入アップ？ 投資で大成功？ はい！これらはすべ