食後高血糖に注意！健康診断で正常値だからといって安心してはいけない理由 健康診断ではわからない 定期的な健康診断で正常値だからといって、安心してはいけません。一般的な健康診断で測るのは、空腹時血糖値です。場合により赤血球中のブドウ糖との結合割合を見る「ヘモグロビン（H ｂ）A １c」も測定されます。しかし、血糖異常はまず食後高血糖として現れます。 たとえ食後に血糖値が上がっても、３時間ほどすると正常な