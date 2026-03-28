「クラブを握ってみましょう」見て覚えるゴルフの基本 クラブを握ってみましょう グリップにもルールがあります。 右手 右手の人差し指と親指でV字をつくり、そのV字が右脇を指すようにする。 左手 左手の指のつけ根の盛り上がっているところが中指まで見えるように、手を内側にかぶせる。 スライスが出てしまう人は、左手の薬指のつけ根が見えるように、さらに内側にかぶせて下さい。 グリップのステップ