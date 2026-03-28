増え過ぎた中性脂肪は動脈硬化を進行させる！動脈硬化をほうっておくとなる病気とは ドロドロ血液が体中をむしばむ ●増え過ぎた中性脂肪は動脈硬化を進行させる食べ過ぎや運動不足などで糖質や脂質を消費しきれないと、血中の中性脂肪の量が多くなります。中性脂肪が増え過ぎた血液はドロドロになり、血管内をスムーズに通れず、徐々に血管を傷つけることに。これが深刻な病気につながる「動脈硬化」となります。動脈硬化