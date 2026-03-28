◆第５６回高松宮記念・Ｇ１（３月２９日、中京競馬場・芝１２００メートル）＝３月２８日、中京競馬場連覇を狙うサトノレーヴ（牡７歳、美浦・堀宣行厩舎、父ロードカナロア）は、勝った昨年と同じく金曜日に中京競馬場入りした。昨日の午後と今朝に、厩舎周りの引き運動を行った。レース前日の朝、斉藤助手は「輸送もおとなしく、滞りなくという感じです。遠征は慣れていますからね。今朝も元気いっぱいで、普段の仕草でした」