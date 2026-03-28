◆フィギュアスケート▽世界選手権第３日（２７日、チェコ・プラハ）女子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）１位から出たミラノ・コルティナ五輪銀メダルの坂本花織（シスメックス）が、１５８・９７点。合計２３８・２８点で１位となり、２年ぶり４度目の優勝。日本史上最多Ｖを自己ベストで達成した。「後悔はまったくない。このパフォーマンスと共に、お別れを言える」と、現役ラストダンスを飾った。日本女子