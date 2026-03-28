クックパッドで「#春レシピ2026」レシピを募集したところ、食卓に春らしさを添えてくれるさまざまなレシピが集まりました。今回はその中から、春食材を使ったレシピを編集部がピックアップしてご紹介します。 ▼ブロッコリー×えび、ミモザ風の春サラダ ブロッコリーとえびをマヨネーズ×レモン汁のドレッシングで和え、ほぐした炒り卵を散らしたサラダです。黄色と緑のグラデーションが春らしく、お好みの春野菜を加えてアレンジ