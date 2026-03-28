◇フィギュアスケート世界選手権第3日（2026年3月27日チェコ・プラハ）女子では、今大会限りで引退する五輪2大会連続メダルの坂本花織（25＝シスメックス）がフリー158・97点をマークし、合計238・28点で日本勢最多4度目の優勝を飾った。フリー、合計とも自己ベストで今季世界最高得点。合計は世界歴代6位のままだが、フリーではアリーナ・ザギトワ（ロシア）を上回り世界歴代5位となった。メダリスト会見では、天真爛漫な