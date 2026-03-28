28日午前4時50分ごろ、新潟市南区鷲ノ木新田の住宅が燃えていると住人の山田孝史さん（69）から119番があった。新潟南署によると、焼け跡から2人の遺体が見つかった。山田さんと、同居の100歳女性と連絡が取れておらず、署が遺体の身元や出火原因を調べている。署によると、2人暮らしとみられる。現場は農地や住宅が点在する地域。