ハンバーグ＆ステーキレストランのビッグボーイとヴィクトリアステーションは、2026年3月28日から30日までの3日間限定で「3月の29（肉）の日」を開催します。食べ応えばっちりの限定メニュー毎月29日に合わせ、ステーキやハンバーグがお得に楽しめる「29（肉）の日」を開催しているビッグボーイ。今回は、オーストラリア産のブラックアンガス牛を使用した、食べ応えのある特別メニュー3品が登場します。・アンガスサーロインカット